人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人をアテにしすぎると後悔しそう。自力で解決を目指してみて。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）人間関係に疲れ気味。今日はゆっくりリラックスしよう。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）人への思いやりを意識す