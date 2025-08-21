県警察本部は、40代の男性巡査部長が接骨院への通院日数を水増しして警察共済に請求していたと発表しました。巡査部長は停職6か月の懲戒処分となり、きょう付けで依願退職しました。県警本部に勤務する40代の男性巡査部長は、2020年から去年3月にかけて、知人が営む県東部の接骨院への通院日数を水増しした書類を警察共済の県支部に提出して、水増し分を含む施術費5万3095円を知人の口座に振り込ませました。調べに対し巡査部長は