AMEFURASSHIが8月19日、東京・Zepp DiverCityで昼夜2部制のワンマンライブ＜AMEFURASSHI Live “Dive!”＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆AMEFURASSHI 画像(64点)本公演の全体のテーマは“ライブハウスならではの体感”。その中で1部では＜AMEFURASSHI×SPORTS＞、2部では＜AMEFURASSHI×MUSIC＞というコンセプトのもと、それぞれ異なる演出とセットリストでパフォーマンスを繰り広げた。【第1部】1部