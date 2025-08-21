21日午後、千葉県茂原市で70代の男性が畑で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。熱中症が原因とみられています。長生郡市広域市町村圏組合消防本部によりますと、21日午後2時前、茂原市で「70代男性が畑で倒れている。意識がない」と119番通報がありました。発見したのは70代男性の妻で、男性は畑で倒れていて、意識と呼吸がない状態で病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。熱中症が原因とみら