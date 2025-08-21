フィギュアスケーター・高橋大輔さんが、フィギュアの男女ペアに関する驚きの“見方”を明かした。２１日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演。この日はゲストに村元哉中さんと荒川静香さんを迎えた。村元さんは、高橋さんとアイスダンスの“かなだい”カップルを組み、世界選手権で日本勢過去最高タイの１１位に入るなど活躍。元パートナーだ。「男女ペアすぐに恋愛に