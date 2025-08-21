この男の “無双” ぶりは、まだまだ続きそうである。阪神タイガースの石井大智投手が、8月17日の巨人戦に登板し、偉大な記録を樹立した。2点リードで迎えた8回に登板すると、一死から岡本和真に内野安打を許したが、落ち着いて後続を打ち取り、得点を許さなかった。その結果、連続無失点試合は「40」にまで伸び、2021年に西武の平良海馬がマークした39試合を破るプロ野球新記録となった。偉大な記録を打ち立てればホッと