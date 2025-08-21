◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）２回までに６点の援護をもらった巨人の先発・田中将大投手が４回に失点。２死からオスナ内野手に左翼スタンドに９号ソロ本塁打を打たれ、１点を返された。巨人のリードは５点となった。