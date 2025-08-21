伊東純也が復帰したヘンクは８月21日、ヨーロッパリーグのプレーオフ第１レグで、ポーランドのレフ・ポズナンとアウェーで対戦する。ヘンクの公式SNSは20日、公式ウェアを着用して敵地へ移動するチームの様子を写真で公開した。すると、白いTシャツに紺のジャケットを羽織った伊東の姿に、ファンから次のようなコメントが寄せられた。 「移動着、おしゃれ」「かっこよすぎる！」「ITO COOL！」「かっっっっこよ…！！！