◆パ・リーグロッテ―楽天（２１日・ＺＯＺＯ）ロッテ・山口航輝外野手が勢いに乗っている。初回２死三塁、滝中の投じた１４５キロの速球をライナーで左翼ポール際へたたき込んだ。自身初となる３試合連続の５号２ランを放つと、４回には無死一塁から左中間スタンドに２打席連続となる６号２ラン。２０日の同戦第４打席から３打席連続本塁打となった「しっかりとらえることができて良かったです。ヨシ君（吉川）に勝ちをつけ