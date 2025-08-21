女優の石田ひかり（５３）が２１日、自身のインスタグラムを更新し、懐かしの共演者とのプライベートショットを公開した。「ひかりんごの夏休みもラストスパート。すっかり『ご飯食べ』の楽しさに目覚めまして自由を満喫しております」と近況を明かした石田。「二人で何度考えても『悪女』以来、３３年ぶりであろう再会。渡辺満里奈ちゃんとごはん食べ！」と伝え、１９９２年放送のドラマ「悪女（わる）」で共演したタレントの