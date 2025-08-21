ヤクルト・中村悠平捕手（３５）が２１日の巨人戦（神宮）で史上３２６人目となる通算１０００本安打を本拠地・明治神宮野球場で達成した。この日「８番・捕手」で先発出場した中村悠は、６点ビハインドの３回に先頭打者として打席に立つと、相手先発・田中将の２球目、外角直球を強振。この一打を遊撃手が捕球できず左前打となり、通算１０００本目の安打に。一塁に到達した背番号２７は、チームのマスコットキャラクター「つ