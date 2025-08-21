日本サッカー協会(JFA)は21日、今月末からフランスで開催されるリモージュ国際大会に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。大会期間は8月28日から9月9日まで。9月3日にU-17ポルトガル代表、5日にU-17サウジアラビア代表、7日にU-17フランス代表と対戦。3試合はJ SPORTSで配信される。U-17日本代表は4月のU17アジアカップを勝ち抜き、4大会連続のU-17ワールドカップ出場権を掴んだ。11月の本大会まで準備を続けるべく、今回が最