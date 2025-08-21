21日午後6時25分ごろ、広島県東広島市の山陽新幹線東広島駅を通過していた博多発東京行きのぞみ54号が人と接触した。JR西日本によると、山陽新幹線は新大阪―博多間の上下線で運転を見合わせていたが、午後9時35分過ぎ、全線で運転再開した。ホームドアはなく、のぞみ54号はホームに面していない線路を走行していた。広島県警東広島署と消防によると、現場検証で人の体の一部とみられるものが見つかった。署が身元などを調べ