台風12号は21日午後、鹿児島・日置市に上陸しました。発生直後の上陸は極めて異例です。21日夜から22日にかけて、鹿児島県では線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨よる災害に厳重に警戒してください。午前9時に発生した台風12号は午後5時過ぎに鹿児島県の日置市に上陸しました。発生直後の上陸は極めて異例です。この台風は21日夜から22日にかけて九州南部を通過する見込みです。台風本体の活発な雨雲がかかり続けていて、鹿児島