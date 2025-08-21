「ＤｅＮＡ−広島」（２１日、横浜スタジアム）広島の高太一投手が味方のミスをぬぐう好投を見せた。２点リードの五回。先頭の宮崎を右飛に仕留めたが、右翼・中村奨が捕球直前に照明が視界に入ったため、捕球できずにグラウンドに倒れ込んだ。記録は二塁打となった無死二塁から、左腕は山本を三ゴロ、ビシエドを空振り三振、林を左飛に仕留めて無得点でしのぎ、勝利投手の権利を得た。高と中村奨はともに広陵出身で、中村奨