福岡・志免町でカメラが捉えたのは、ブンブンと爆音を響かせながら交差点をグルグルと暴走する“迷惑バイク”です。歩道には、深夜1時過ぎにもかかわらず人だかりが。反対車線には、赤色灯をつけた2台のパトカーがスタンバイしています。目撃者は「警察をおちょくっているような感じで、パトカーに向かって消化器をぶちまけている感じ」と話しました。目撃者によりますと、約3分間交差点を暴走すると走り去っていったということで