8月20日にカンボジアからセントレアに移送された日本人の「かけ子」たち。被害の総額は少なくとも14億円とみられています。捜査員に挟まれて空港の到着ロビーに続々と姿を見せた日本人の男女。19歳から52歳まで、総勢29人。カンボジアからセントレアに向かうチャーター機の中で逮捕されました。織田龍也容疑者(36)と坂本正義容疑者(41)ら29人の上下関係などはわかっていませんが、今年5月、警察官などにな