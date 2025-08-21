「ロッテ−楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが山口のこの日２本目の本塁打で突き放した。１点リードの四回無死一塁、滝中の真ん中に入る１３４キロのフォークを、左中間スタンドに運ぶ６号２ランとした。「しっかり捉えることができて良かったです」とコメントした。山口は２試合連続で４番・ＤＨでスタメン出場。初回は２死三塁から左越え先制２ランを放ち、自身初となる３試合連続本塁打。前夜は最終打