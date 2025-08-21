横浜ＤｅＮＡ・藤浪（資料写真）横浜ＤｅＮＡの藤浪が２１日、出場選手登録を外れた。三浦監督は「（先発）ローテーションの関係上、間が空くので抹消した。けがではない」と説明した。移籍後初登板となった１７日の中日戦は５回１失点。今後は１軍に同行しながら、次回登板に向けて調整を続けるという。