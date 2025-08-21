東京・千代田区で目撃されたのは車の右側を走り急接近する危険な電動キックボードです。目撃者：「危ない！まさかこっちに来るのか！？」と思いました。ここは片側4車線の道路。原則、電動キックボードは車道の左側を走行しなければいけません。しかし、先ほどの動画の数秒前。後方のドライブレコーダーには片側4車線の3車線目を走行する姿が。車と車の間をすり抜け接近すると、フラフラとあわや接触寸前。すぐ目の前まで迫ってき