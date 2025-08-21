「ＤｅＮＡ−広島」（２１日、横浜スタジアム）広島のエレフリス・モンテロ内野手（２７）が、相性のいいバウアーから、先制の９号２ランを放った。０−０で迎えた四回無死一塁。１ストライクから内角高めの１４９キロを左翼席最前列にたたきこんだ。右腕に対しては今季３本目の本塁打と“バウアーキラー”ぶりをこの日も発揮。「いい反応で打つことができました。完璧な当たりではなかったけど入ってくれると思った。先制で