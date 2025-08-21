横浜Ｆ・マリノスサポーターＪ１横浜Ｍは２１日、２０２８年シーズンの新戦力として、桐蔭横浜大２年のＤＦ関富貫太（１９）＝１７７センチ、７５キロ＝の加入が内定したと発表した。大学に所属したままＪリーグでプレーできる特別指定選手にも認定された。「一番に応援してくれていた家族、これまでご指導いただいたすべての皆さまへの感謝の気持ちを忘れずにこれからもチャレンジし続ける」とコメントした。