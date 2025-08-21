静岡市の新スタジアム構想が前進する中、難波市長は8月21日の会見で「市場調査もしながら事業計画を作っていく」と方向性を語りました。スタジアムを要望していた清水エスパルスの山室社長は「サッカー王国にふさわしいスタジアムになれば」と期待を寄せています。 【写真を見る】「市場調査もしながら事業計画を作っていく」方向性を語った会見の様子 ＜静岡市 難波喬司市長＞ 「街づくりになるので、それについての検討