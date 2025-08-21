俳優山田純大（52）が21日、都内で主演映画「TSUSHIMA」（9月5日公開）の完成披露上映会の舞台あいさつに出席した。山田は新聞記者の田島圭介役。田島は1990年代に長崎県の離島・対馬に選挙活動を始めた若い女性・佐藤由里子（中西悠綺＝28）の取材のために訪れるが、そこで「緑の物質」がもたらした恐ろしい光景を目にする。それからさかのぼる1960年代。なぜか1人で生きる由里子の姿があった。世間では若い女性の遺体が次々と発