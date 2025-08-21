鹿児島県では大雨により、はん濫危険水位を超えている河川があります。 記録的短時間大雨情報が発表された、いちき串木野市の金山川です。濁った水が道路まで流れ込んでいます。 こちらは、南さつま市金峰町の岸元川。はん濫している様子がわかります。 そのほか県内では21日午後5時までに、はん濫危険水位を超えた河川があります。▼鹿児島市・新川の田上橋付近 ▼日置市・神之川の荒瀬橋 ▼枕崎市・花渡川の新神浦橋付近