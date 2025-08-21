21日は多くの小学校で出校日でした。 今月8日の大雨で被害を受けた姶良市の竜門小学校では通学に影響が出ている児童もいます。 （1年生 蓬原時愛くん）「あそこが壊れてなかったら、すぐ（学校に）行けたはずです」 1年生の蓬原時愛くんと兄で5年生の來夢さんです。通学にいつも使っていた学校の前の橋は、今月8日の大雨で流されてしまいました。 （5年生 蓬原來夢さん）「（いつもは橋を）渡って、そのまま学校に着く。めっち