8月21日、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ステーションアトリウムで、日本コカ･コーラによる水分補給啓発イベントが開催されました。イベントにはゲストとして、タレントの藤本美貴さん、医師の三宅康史さんが登壇。熱中症を防ぐため必要な水分補給の心がけについて語りました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■日本コカ･コーラ担当者、「社会課題としての水分補給」を語るイベント前半では、日本コカ･