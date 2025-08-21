【瀋陽＝出水翔太朗】中国の在北朝鮮大使館は２１日、「抗日戦争勝利８０年」を記念する宴会を２０日に開いたと発表した。金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の側近である崔竜海（チェリョンヘ）最高人民会議常任委員長が出席し、中国の王亜軍・駐北朝鮮大使は「中朝の友好協力関係をさらに発展させる」と述べた。中朝は昨年、国交樹立７５年を迎えたが、関連行事がほとんど行われず、関係の冷え込みが指摘されていた。