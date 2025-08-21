秋田朝日放送 仙北市や県北部を中心に降った記録的な大雨で各地で被害が出ています。仙北市では２１日も１世帯が孤立し一部地域で断水も続いています。 ２０日桧木内川が氾濫した仙北市では、２１日午前まで上桧木内地区に警戒レベル５の「緊急安全確保」が出されました。仙北市上桧木内地区の1世帯3人が孤立状態となっていて、市によると２１日も流木で通れない道路があるとして復旧作業が続いています。４８時間雨量は仙