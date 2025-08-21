JR九州の古宮洋二社長は21日の定例会見で、在来線の利用者が減少していることについて鉄道交通維持への懸念を示しました。JR九州が20日に発表した昨年度の利用状況によりますと、1キロあたりの1日平均乗客数が1000人未満だったのは、11路線12区間に上りました。1000人未満は、路線の存続などを議論する協議会の設置目安となるもので、日田彦山線の田川後藤寺・添田間が加えられるなどしました。いずれも営業損益は赤字となっていて