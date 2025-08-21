秋田朝日放送 緊急安全確保から一夜明けた２１日も孤立状態や断水などの影響が続く仙北市上桧木内では、住民が片付けをしたり水を確保したりする対応に追われていました。 ２０日桧木内川が氾濫し警戒レベル５の緊急安全確保が出された仙北市西木町上桧木内。地域の交流拠点「紙風船館」の前には泥や流木などが溜まり、自動販売機は水の力で流されたように見えます。紙風船館の隣にあった直売所の建物は、旧桧木内小学校の