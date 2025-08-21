日米共同訓練が9月、大分県内で行われるのを前に20日夜、玖珠町で住民への説明会が開かれました。 陸上自衛隊とアメリカ海兵隊による国内最大規模の共同訓練は9月11日から25日までの間日出生台演習場などで実施されます。 住民への説明会（玖珠町） 離島の防衛を想定し、全国で日米合わせて1万4200人が参加。県内では日米のオスプレイを使った訓練も予定されています。 20日夜は九州防衛局が玖珠町で住民への説