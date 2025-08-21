８月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス３３、前回マイナス３０から悪化＝ロンドン為替 ８月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス３３、と前回マイナス３０から悪化した。市場予想はマイナス２８だった。６月のマイナス３３に戻す形となっている。販売価格指数はプラス９と前回のプラス２１や市場予想プラス２０を下回った。きょう発表された８月英製造業ＰＭＩ速報値も４７．３と前回の４８．０から悪化しており、英製造業の不振