◇男子ゴルフツアーISPSHANDA夏の決戦トーナメント第1日（2025年8月21日北海道北海道ブルックスCC＝7286ヤード、パー72）賞金総額が今季国内最高の新規大会の第1ラウンドが行われ、ツアー通算20勝の石川遼（33＝CASIO）、ツアー未勝利の田中章太郎（23＝国際スポーツ振興協会）が64をマークし、首位に並んだ。古川龍之介（24＝ゼビオホールディングス）、篠優希（28＝フリー）、藤本佳則（35＝国際スポーツ振興協