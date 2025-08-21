大分県内の人気グルメや伝統工芸品などを集めたイベントが21日から大分市のトキハ本店で始まりました。 トキハ本店 大分市のトキハ本店で始まった「大分フェス」。2025年で7回目となる人気の催しで初日の21日は記念のセレモニーが行われました。 ◆TOS渡辺一平記者「会場には県内の名店が並んでいてとり天などのグルメを求めて朝から多くの人でにぎわっている」 県内から過去最多の53店舗が出店していて