Googleが自社ブランド「Pixel」の新製品を発表しました。スマートフォンは「Google Pixel 10」「Google Pixel 10 Pro」「Google Pixel 10 Pro XL」「Google Pixel 10 Pro Fold」の全4モデル。スマートウォッチは「Google Pixel Watch 4」が41mmと45mmの2サイズで登場し、それぞれBluetooth/Wi-FiモデルとLTEモデルから選べます。さらに、ワイヤレスイヤホンの新モデル「Google Pixel Buds 2a」と、発売済みの「Google Pixel Buds P