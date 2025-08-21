バッグメーカーのエースは、バッグ＆ラゲージブランド「ace. （エース）」より、旅行と非常時の両方に対応するスーツケース「テオフィールドHS」を2025年8月21日（木）より直営店やオンラインストア、全国の販売店などで順次販売します。実売価格は4万6200円（税込）。 「テオフィールドHS」 記事のポイント 旅行時以外はあまり使わないスーツケースを、防災用品の収納として使おうという新たな試みのもと開発されました