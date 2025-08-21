同世代の女のコたちから絶大な人気を集める“りこめい”がRayに登場！今回は、「おめかしして森林浴をしたら...」をテーマに、2人が過ごす妄想夏休みをお届けします。自然に囲まれてエモい雰囲気をまとった2人。素が垣間見れるトークをお楽しみください♡畑芽育×莉子のチルな夏休み2人の可愛さと仲よしっぷりが尊すぎると、同世代の女のコたちから注目を集める“りこめい”がカバーガールに初登場。彼女たちの素の雰囲気がに