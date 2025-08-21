吉田朱里さんが正直レビュー！ この秋みんなとシェアしたい、優秀コスメとメイクアイデア。ふんわり桃肌ベースメイクに挑戦しました。ふんわり桃肌ベースメイク「いま高保湿タイプのフェイスパウダーが熱い！ いつものベースメイクにプラスすれば、内側はしっとり表面はサラリ。憧れのうぶ肌が作れます」（吉田さん）Pick Up item1、【マキアージュ】エッセンスベース EX ピュアアイボリー肌そのものが美しく整う“ベース美容液”