「カジッテ〈グレープ＆マスカット〉」ロッテは、「カジッテ〈グレープ＆マスカット〉」、「カジッテ〈ミカン＆レモン〉」を9月16日にコンビニエンスストア・駅売店先行で発売する。同品は、ロッテ独自の「果実感引き立て製法」を用い、ハードグミの新ブランドとして展開する。ひと口カジった瞬間に、ハードな食感と広がる果実感を楽しめる、2種アソートタイプのグミとのこと。仕事中の小腹満たしやリフレッシュしたいときなどに、