フォーカルポイントは、Shokz（ショックス）のオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン『OpenFit 2+』を8月28日に発売する。型番に「2+」と冠されたように2025年1月に発売された『OpenFit 2』をベースに、操作性や音質に改良が加えられたバージョンアップモデルだ。なお『OpenFit 2+』と『OpenFit 2』は併売される。Shokzは、骨伝導イヤホンのリーディングブランドとして広く知られており