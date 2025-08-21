東京・小岩署で目撃されたのは、カメラに気づくと顔を伏せて歩く白髪交じりの男。窃盗の疑いで逮捕された無職の宮内義行容疑者（54）です。宮内容疑者が盗んだのは水道の蛇口でした。犯行後に撮影された写真を一見すると普通の水場のように見えますが、水道の蛇口が丸ごとありません。狙われたのは公園唯一の水飲み場の蛇口。現在は、新しいものが設置されていました。宮内容疑者は工具を使って約1万6000円相当の蛇口を1つ取り外し