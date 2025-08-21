幸せを運ぶ鳥と言われるコウノトリ周南市の田んぼに11羽が飛来し地元で話題となっています。空を飛ぶコウノトリ。羽を広げた長さは2m以上にもなります。野生のコウノトリは国内では1度は絶滅しましたが繁殖の取り組みにより現在は、500羽以上が自然の中で生息するまでになりました。地元の人によれば8月3日、周南市小松原地区に11羽のコウノトリが飛来し、以来、その周辺で過ごしているということです。足環を確認した人によればこ