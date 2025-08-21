台風12号は海水温の影響で発達し、県内は広く強風域に。暴風域は伴わず、22日朝には熱帯低気圧に変わる見込み。動きが遅く長時間雨雲がかかる恐れがあり、大雨や土砂災害への厳重な警戒が必要です。（詳しくは動画をご覧ください）