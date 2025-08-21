埼玉・春日部市で18日午後11時半ごろ、家族3人が乗る車が飲酒運転による事故に巻き込まれる瞬間です。事故の20秒ほど前。こちらを照らすヘッドライトが見えたかと思えば、センターラインをはみ出す白い車がはっきりと見えたのは、衝突のわずか2秒前。衝突の衝撃は白い車が浮き上がるほど。被害者の車は、パーツが飛び出すように壊れていました。しかし事故直後、車の後ろのカメラが捉えたのは、止まることなく走り続ける白い車でし