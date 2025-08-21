21日朝、台風12号が発生し、午後5時過ぎに日置市付近に上陸しました。奄美地方を除く県内では22日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象台は22日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。（記者）「午後5時過ぎの鹿児島市です。屋根のある駐車場の中にも雨風が打ちつけてきます」台風12号は午後5時