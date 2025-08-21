周南公立大学で21日、「観光産業の未来」をテーマにした学会が開かれ、山口県内の大学生や高校生も研究発表を行いました。台湾と韓国の大学教員や学生を招いて開かれた学会には、周南公立大学の学生や新南陽高校・野田学園高校の生徒およそ50人が参加しました。このうち、新南陽高校の生徒は”道の駅ソレーネ周南の活性化”についての研究成果を発表しました。発表（英語）「私たちは道の駅における地元住民と観光の要