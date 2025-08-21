○トーソー [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.56％にあたる5万株(金額で3000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月22日から26年3月31日まで。 ○トレンダ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.52％にあたる12万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は8月22日から11月14日まで。 ［2025年8月21日］ 株探ニュース