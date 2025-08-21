千葉・市川市の高速道路で目撃されたのは左側の出口に向かっていたはずの白い車が突然、右にハンドルを切り強引に目撃者の車の前に入る瞬間です。目撃者：目いっぱいブレーキを踏みました。「あ、ぶつかったかな」と思いました。急ブレーキはサングラスが吹き飛ぶほどの衝撃。白い車はなぜこのような行動を取ったのでしょうか。目撃者：すぐ先に別の高速道路、外観方面に向かう分岐があるのでおそらくそちらに行きたかったけど誤っ