◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(21日、神宮球場)ヤクルトの中村悠平選手がプロ通算1000安打を達成しました。中村選手は2008年ドラフト3位で福井商高からヤクルトに入団。ベストナインとゴールデングラブ賞に3度ずつ輝くなど、キャッチャーとしてチームを引っ張ってきました。この日、中村選手は「8番・キャッチャー」で先発出場。3回裏に回ってきた第1打席、巨人先発の田中将大投手が投じたストレートをレフトへはじき返し、